"Базель" вылетел из Лиги Конференций от клуба из Казахстана

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций швейцарский “Базель” на выезде обыграл “Тобол” из Казахстана со счетом 2:1, но вылетел из турнира по сумме двух матчей. Матч состоялся в городе Костанай (Казахстан) на стадионе “Центральный”.

В середине первого тайма счет открыл Антон Каде, которому ассистировал Дан Ндой. Через несколько минут преимущество швейцарского клуба увеличил Жан-Кевин Огустен, который реализовал пенальти. В конце первого тайма разрыв в счете сократил Серж Дебле с пенальти.

“Тобол” вышел в 3-й квалификационный раунд, так как в первом матче победил на выезде со счетом 3:1. Таким образом, в следующем раунде квалификации клуб из Казахстана сыграет с победителем пары “Дерри Сити” (Ирландия) - КуПС (Финляндия).

“Тобол” (Костанай, Казахстан) - “Базель” (Базель, Швейцария) - 1:2 (1:2, 0:0) - первый матч - 3:1

Голы: Каде, 26 - 0:1, Огустен, 32 (с пенальти) - 0:2, Дебле, 43 (с пенальти) - 1:2

“Тобол”: Коновалов, Каиров (Габараев, 61), Рогач, Младжович, Асранкулов, Илич, Чесноков (Жумашев, 84), Оразов (Забелин, 71), Вукадинович (Мужиков, 84), Жарынбетов (Киреенко, 84), Дебле.

“Базель”: Сальви, ван Бремер, Комас, Ланг, Миллар (Жуниор Зе, 78), Бюргер (Оньегбуле, 71), Фрай, Шмид, Огустен, Каде (Хунзикер, 78), Ндой (Джига, 87).