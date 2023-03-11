"Бавария" с хоккейным счетом выиграла в Бундеслиге

В матче 24-го тура чемпионата Германии “Бавария” на своем поле обыграла “Аугсбург” со счетом 5:3.

Победу мюнхенскому клубу принесли дубль Бенжамена Павара, голы Жоау Канселу, Лероя Сане и Альфонсо Дэвиса. У гостей дублем отметился Мергим Бериша, еще гол забил Ирвин Кардона.

“Бавария”, набрав 52 очка, лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. “Аугсбург” с 27 очками остался на 13-й позиции.

“Бавария” - “Аугсбург” - 5:3 (4:1

Голы: Бериша, 3 - 0:1,Канселу, 15 - 1:1, Павар, 19 - 2:1, Павар, 35 - 3:1, Сане, 45 - 4:1, Бериша, 60 - 4:2, Дэвис, 74 - 5:2, Кардона, 90+3 - 5:3

“Бавария”: Зоммер, Павар, Упамекано, Де Лигт (Блинд, 83), Канселу, Мусиала (Гравенберх, 78), Киммих, Дэвис (Мазрауи, 78), Сане, Мане (Тиль, 72), Гнабри (Мюллер, 71).

“Аугсбург”: Гикевич, Гумний (Ягу, 46), Бауэр, Гауэлеу, Педерсен, Майер (Мбуку, 77), Энгельс (Реджбечай, 46), Баумгартлингер, Демирович (Варгас, 46), Бельо (Кардона, 46), Бериша.

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