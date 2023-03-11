В "Баварии" разочарованы игрой Канселу

Спортивный директор мюнхенской “Баварии” Хасан Салихамиджич недоволен тем, как проявляет себя арендованный у “Манчестер Сити” защитник Жоау Канселу.

По словам функционера, в последнее время португалец тренируется и играет не совсем так, как ожидали в клубе.

“Жоау должен стать очень важным игроком. Мы с ним хорошо общаемся. Это выдающийся игрок, который станет важным в будущем”, - сказал он.

Отметим, что последний раз Канселу выходил в стартовом составе 14 февраля.