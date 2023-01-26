"Бавария" определилась с основным форвардом на следующий сезон

Мюнхенская “Бавария” не будет покупать нападающего в летнее трансферное окно, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб сделает ставку на камерунского форварда Эрика-Максима Шупо-Мотинга. Африканец получит новой контракт с повышением зарплаты до 10 миллионов евро в год плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что “Бавария” хочет купить нападающего “Тоттенхэма” Харри Кейна, но он предпочитает остаться в лондонском клубе.

В нынешнем сезоне 33-летний Шупо-Мотинг провел за “Баварию” 18 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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