Главная Новости Феерии "РБ Лейпциг" и "Вольфсбурга", потеря "Баварии": результаты 17-го тура Бундеслиги

Феерии "РБ Лейпциг" и "Вольфсбурга", потеря "Баварии": результаты 17-го тура Бундеслиги

Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: инстаграм "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 17-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить разгромные победы “РБ Лейпциг” и “Вольфсбурга” над “Шальке” и “Гертой”, а также ничью “Баварии” с “Кельном”.

“Бавария” – “Кельн” - 1:1 (0:1)
Голы: Схири, 4 - 0:1, Киммих, 90 - 1:1

“Шальке” – “РБ Лейпциг” - 1:6 (0:4)
Голы: Силва, 7 - 0:1, Хенрихс, 15 - 0:2, Силва, 44 - 0:3, Вернер, 45 - 0:4, Кодзуки, 56 - 1:4, Ольмо, 83 - 1:5, Поульсен, 89 - 1:6

“Майнц” – “Боруссия” Д - 1:2 (1:1)
Голы: Ли Чжэ Сон, 2 - 1:0, Рюэрсон, 4 - 1:1, Рейна, 90+3 - 1:2

“Вердер” – “Унион” - 1:2 (1:1)
Голы: Пипер, 13 - 1:0, Хаберер, 17 - 1:1, Беренс, 46 - 1:2

Байер – Бохум 2:0 (1:0, 1:0)
Голы: Тапсоба, 8 (с пенальти) - 1:0, Гложек, 53 - 2:0

“Аугсбург” – “Боруссия” М - 1:0 (0:0)
Гол: Бериша, 82 - 1:0

“Фрайбург” – “Айнтрахт” - 1:1 (0:1)
Голы: Коло-Муани, 42 - 0:1, Гинтер, 47 - 1:1

“Хоффенхайм” – “Штутгарт” - 2:2 (1:1)
Голы: Крамарич, 11 - 1:0, Гирасси, 45 - 1:1, Эндо, 77 - 1:2, Крамарич, 90 - 2:2

Положение команд: "Бавария" - 36, "Унион" - 33, "РБ Лейпциг" - 32, "Айнтрахт", "Боруссия" Д, "Фрайбург" - 31, "Вольфсбург" - 29, "Байер" - 24, "Боруссия" М - 22, "Кельн", "Вердер" - 21, "Майнц" - 20, "Хоффенхайм" - 19, "Аугсбург" - 18, "Штутгарт", "Бохум" - 16, "Герта" - 14, "Шальке" - 9.

Не пропустите: "Бавария" уволила тренера и расстроила Нойера.

эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
Популярные новости
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:00 "Барселона" одержала тяжелую победу в Кубке Испании
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:56 "Манчестер Юнайтед" одержал крупную победу в Кубке английской лиги
Суперкубок УЕФА Новости футбола Вчера, 12:32 УЕФА перенес матч за Суперкубок из россии в другую страну
Фото: сайт "Тоттенхэма"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 12:27 "Тоттенхэм" купил голландского форварда
Фото: твиттер "Лацио"/Автор неизвестен Новости футбола 24 янв 2023, 16:42 "Лацио" разгромил "Милан" в Серии А
"Аль-Наср" Новости футбола 24 янв 2023, 15:15 "Аль-Наср" Роналду сделал шикарное предложение ветерану "Реала"
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт Бет365 Акция для новых клиентов На сайт Париматч На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 03:18 Хави высоко отозвался о вингере Дембеле Новости футбола Сегодня, 03:00 Феерии "РБ Лейпциг" и "Вольфсбурга", потеря "Баварии": результаты 17-го тура Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 03:00 Защитник “Арсенала” Соареш переходит в другой клуб АПЛ Новости футбола Вчера, 17:15 Главные новости дня: 25 января Новости футбола Вчера, 17:00 "Барселона" одержала тяжелую победу в Кубке Испании Новости футбола Вчера, 16:56 "Манчестер Юнайтед" одержал крупную победу в Кубке английской лиги Новости футбола Вчера, 16:31 "Унион" победил на выезде и вышел на 2-е место в Бундеслиге Новости футбола Вчера, 16:20 ПСЖ нацелился на таланта "Лиона" Новости футбола Вчера, 15:55 "Челси" и "Ливерпуль" поборются за бразильца из АПЛ Новости футбола Вчера, 15:42 Роналду не попал в топ-50 игроков 2022 года по версии The Guardian
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Аякс - Волендам прогноз и ставка на матч чемпионата Нидерландов 26 января 2023 года Футбол Сегодня Пасуш де Феррейра - Бенфика прогноз и ставка на матч чемпионата Португалии 26 января 2023 года Футбол 27 янв 2023 Болонья - Специя прогноз и ставка на матч Серии А 27 января 2023 года Футбол 27 янв 2023 Лечче - Салернитана прогноз и ставка на матч Серии А 27 января 2023 года