Феерии "РБ Лейпциг" и "Вольфсбурга", потеря "Баварии": результаты 17-го тура Бундеслиги

Состоялись матчи 17-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить разгромные победы “РБ Лейпциг” и “Вольфсбурга” над “Шальке” и “Гертой”, а также ничью “Баварии” с “Кельном”.

“Бавария” – “Кельн” - 1:1 (0:1)

Голы: Схири, 4 - 0:1, Киммих, 90 - 1:1

“Шальке” – “РБ Лейпциг” - 1:6 (0:4)

Голы: Силва, 7 - 0:1, Хенрихс, 15 - 0:2, Силва, 44 - 0:3, Вернер, 45 - 0:4, Кодзуки, 56 - 1:4, Ольмо, 83 - 1:5, Поульсен, 89 - 1:6

“Майнц” – “Боруссия” Д - 1:2 (1:1)

Голы: Ли Чжэ Сон, 2 - 1:0, Рюэрсон, 4 - 1:1, Рейна, 90+3 - 1:2

“Вердер” – “Унион” - 1:2 (1:1)

Голы: Пипер, 13 - 1:0, Хаберер, 17 - 1:1, Беренс, 46 - 1:2

Байер – Бохум 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: Тапсоба, 8 (с пенальти) - 1:0, Гложек, 53 - 2:0

“Аугсбург” – “Боруссия” М - 1:0 (0:0)

Гол: Бериша, 82 - 1:0

“Фрайбург” – “Айнтрахт” - 1:1 (0:1)

Голы: Коло-Муани, 42 - 0:1, Гинтер, 47 - 1:1

“Хоффенхайм” – “Штутгарт” - 2:2 (1:1)

Голы: Крамарич, 11 - 1:0, Гирасси, 45 - 1:1, Эндо, 77 - 1:2, Крамарич, 90 - 2:2

Положение команд: "Бавария" - 36, "Унион" - 33, "РБ Лейпциг" - 32, "Айнтрахт", "Боруссия" Д, "Фрайбург" - 31, "Вольфсбург" - 29, "Байер" - 24, "Боруссия" М - 22, "Кельн", "Вердер" - 21, "Майнц" - 20, "Хоффенхайм" - 19, "Аугсбург" - 18, "Штутгарт", "Бохум" - 16, "Герта" - 14, "Шальке" - 9.

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