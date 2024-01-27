Бавария обыграла Аугсбург в матче с напряженной концовкой

27 января в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги Бавария в гостях встретилась с Аугсбургом.

Поединок неожиданно начался с опасных моментов у ворот мюнхенской команды. Сперва арбитр после просмотра ВАР не назначил пенальти за игру рукой Маттейса Де Лигта, а спустя пять минут мяч таки угодил в сетку гостей, но гол не был засчитан из-за офсайда.

Гости пришли в себя к середине тайма и реализовали едва ли не первый хороший момент у чужих ворот. Точный удар на счету 19-летнего Александара Павловича. А под занавес первой половины встречи суперголом отметился Альфонсо Дэвис. Ему удался невероятный удар с дальнего расстояния и застал врасплох удивленного голкипера.

В начале второго тайма Аугсбург отыграл один мяч, но спустя буквально несколько минут Харри Кейн снова сделал комфортный перевес для своей команды. Интересно, что для английского бомбардира этот гол стал уже 23-м в текущем розыгрыше Бундеслиги.

На последних минутах Аугсбург имел шанс сократить отставание в счете, однако Свен Михель не реализовал пенальти. На счету Мануэля Нойера классный сэйв. Еще через несколько минут Томас Мюллер “привез” еще один 11-метровый в свои ворота. С ударом Демировича вратарь уже не справился.

Аугсбург — Бавария — 2:3

Голы: Демирович 52, 90+4 (пенальти) - Павлович 23, Дэвис 45+5, Кейн 58.

Нереализованный пенальти: Свен Михель 88 (Аугсбург)