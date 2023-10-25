Бавария Мюнхен установила сразу два рекорда группового этапа Лиги Чемпионов

Бавария Мюнхен после победы над Галатасараем установила сразу два рекорда.

Благодаря этой победе, мюнхенский клуб обновил рекорд турнира, доведя серию по матчам без поражений на групповой стадии Лиги чемпионов до 37 игр. К слову, что из 37 матчей 34 завершились победами Баварии, а три были сыграны вничью.

Также Бавария одержала 16 побед подряд на групповом этапе ЛЧ, что также стало рекордом турнира.

Напомним, что последний раз Бавария проигрывала на групповой стадии ЛЧ в 2017 году, уступив ПСЖ со счетом 0:3.