"Бавария" хочет купить нападающего "Ювентуса"

Мюнхенская “Бавария” проявляет интерес к нападающему туринского “Ювентуса” и сборной Сербии Душана Влаховича, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, кандидатуру футболиста одобрил главный тренер немецкого клуба Томас Тухель. Впрочем, приобрести форварда будет непросто, так как “Юве” оценивает его в 80 миллионов евро. Кроме того, сербом интересуются несколько клубов английской Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне 23-летний Влахович провел за “Ювентус” 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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