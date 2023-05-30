“Манчестер Юнайтед” повторил один из рекордов Фергюсона

“Манчестер Юнайтед" в текущем сезоне выиграл 27 матчей, что стало повторением достижения клуба, установленного двадцать лет назад.

Тогда еще в сезоне 2002/2003 при тренерстве Алекса Фергюсона команда выиграла столько же матчей.

Напомним, что “МЮ” выиграл Кубок английской лиги в текущем сезоне и имеет возможность выиграть Кубок Англии.

В финале турнира 3 июня “красные дьяволы” сыграют против “Манчестер Сити”.