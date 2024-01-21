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Подарок для Байера. Бавария дома сенсационно проиграла Вердеру

Новости футбола Сегодня, 11:31
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Бавария Вердер Бавария Вердер

В рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги состоялся поединок между Баварией и Вердером. Мюнхенская команда принимала сегодняшних соперников на Альянц Арене.

Команды провели ровный первый тайм, сделав по пять ударов в сторону ворот друг друга и по два - в створ. На экваторе первой 45-минутки Джастин Нджинма переправил мяч в ворота Мануэля Нойера, но взятие ворот было отменено из-за нарушения правил Бременских музыкантов в атаке.

Во второй половине игры Бавария захватила инициативу. Когда казалось, что взятие ворот хозяевами поля назревает - Бавария неожиданно пропустила. Митчелл Вайзер совершил индивидуальный проход в штрафную площадку гостей и сильным ударом в ближний угол ворот Нойера вывел свою команду вперед.

Мюнхенский клуб в ответ ожидаемо уcтроил навалу на ворота Бременских музыкантов, но изобилие атак и ударов (большинство из которых было мимо ворот) не принесло нужного результата.

Как итог - сенсационное поражение Баварии, ставшее первым домашним в этом сезоне. Интересно, что это также первая выездная победа Вердера в текущем сезоне Бундеслиги.

Команда Томаса Тухеля потеряла важнейшие очки в погоне за Байером. Бавария отстает от фармацевтов на семь пунктов. Вердер на 12-й строчке (20 баллов).

Бундеслига, 18-й тур
Бавария- Вердер - 0:1
Гол: Вайзер, 59

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