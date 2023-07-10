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"Барселона" подписала все документы о трансфере бразильского таланта

Новости футбола Сегодня, 09:20
"Барселона" подписала все документы о трансфере бразильского таланта Фото: инстаграм Витора Роке/Автор неизвестен

Нападающий “Атлетико Паранаэнсе” и сборной Бразилии Витор Роке перейдет в “Барселону”, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, бразильский и испанский клубы подписали все документы по трансферу игрока. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 31 миллион евро за счет бонусов. Изначально бонусная часть должна была составить 10 миллионов евро, но каталонский клуб вынужден был увеличить предложение, чтобы получить возможность выплачивать сумму трансфера в течение четырех лет.

В ближайшее время 18-летний Роке подпишет с каталонским клубом контракт, который будет действовать до лета 2029 года с возможностью продления еще на год. Зарплата форварда составит 3,5 миллиона евро в год до уплаты налогов.

Роке выступает за “Атлетико Паранаэнсе” с апреля 2022 года. Он перешел в клуб из “Крузейро”. Сумма трансфера составила 4,7 миллиона евро. Всего он провел за “Атлетико” 66 матчей во всех турнирах, забил 22 голов и отдал девять результативных передач.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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