"Барселона" объявила о переходе бразильского таланта

Пресс-служба “Барселоны” на официальном сайте объявила о переходе нападающего “Атлетико Паранаэнсе” и сборной Бразилии Витора Роке.

Испанский клуб заплатил за футболиста 30 миллионов евро. Данная сумма может вырасти еще на 31 миллион евро за счет бонусов. Изначально бонусная часть должна была составить 10 миллионов евро, но каталонский клуб вынужден был увеличить предложение, чтобы получить возможность выплачивать сумму трансфера в течение четырех лет.

18-летний Роке подписал с каталонским клубом контракт, который будет действовать до лета 2029 года с возможностью продления еще на год. Зарплата форварда составит 3,5 миллиона евро в год до уплаты налогов.

Роке выступал за “Атлетико Паранаэнсе” с апреля 2022 года. Он перешел в клуб из “Крузейро”. Сумма трансфера составила 4,7 миллиона евро. Всего он провел за “Атлетико” 66 матчей во всех турнирах, забил 22 голов и отдал девять результативных передач.

Напомним, что в прошлом сезоне “Барселона” стала чемпионом Испании и получила право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.