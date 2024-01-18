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Барселона не без проблем прошла в четвертьфинал Кубка Испании

Новости футбола Сегодня, 15:30
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Барселона не без проблем прошла в четвертьфинал Кубка Испании Фото: https://twitter.com/FCBarcelona

Барселона 1/8 финала Кубка Испании сыграла на выезде против команды Унионистас де Саламанка.

Несмотря на то, что каталонцы считались явными фаворитами, но счет открыли именно хозяева. На 31-й минуте Альваро Гомес вывел Унионистас де Саламанка вперед и шокировал команду Хави. Они смогли собраться и сравняли счет на последних минутах первого тайма. Феран Торрес записал мяч в свой актив.

После перерыва Барселона контролировала мяч и игру, но долгое время не могла забить. Только на 69-й минуте Жуль Кунде отметился важным мячом и вывел Барсу вперед. Через четыре минуты Бальде забил третий гол и принес победу команде Хави.

Не без проблем, но Барселона одерживает победу в 1/8 финала Кубка Испании.

Кубок Испании. 1/8 финала

Унионистас де Саламанка - Барселона - 1:3
Голы: 1:0 - Гомес, 1:1 - 45 Торрес, 1:2 - 69 Кунде, 1:3 - 73 Бальде

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