"Барселона" хочет купить опытного бразильца

“Барселона” проявляет интерес к полузащитнику “Палмейраса” и сборной Бразилии Рафаэлу Вейге, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, каталонский клуб может заплатить за футболиста 15 миллионов евро. Данная сумма устраивает “Барсу", которая испытывает финансовые проблемы.

В нынешнем сезоне 27-летний Вейга провел за “Палмейрас” 20 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.

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