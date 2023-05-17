"Барселона" хочет купить опытного бразильца
Новости футбола Сегодня, 16:42
Фото: инстаграм Рафаэла Вейги/Автор неизвестен
“Барселона” проявляет интерес к полузащитнику “Палмейраса” и сборной Бразилии Рафаэлу Вейге, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, каталонский клуб может заплатить за футболиста 15 миллионов евро. Данная сумма устраивает “Барсу", которая испытывает финансовые проблемы.
В нынешнем сезоне 27-летний Вейга провел за “Палмейрас” 20 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.
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