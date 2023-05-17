Месси не будет выбирать клуб в ближайшее время: известна причина

Форвард ПСЖ Лионель Месси все еще не определился с будущим и не собирается принимать решение в ближайшее время.

Вернуть аргентинского игрока, чей контракт истекает в июне, хочет “Барселона”. Также на Месси претендует саудовский клуб “Аль-Хиляль”.

По информации журналиста Херард Ромеро, сам Месси просит всех участников переговоров сохранять спокойствие и терпение.

Сперва в планах аргентинца сосредоточиться на оставшихся матчах за ПСЖ, а затем он планирует активно заняться решением вопроса о своем будущем.