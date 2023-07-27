"Барселона" хочет купить испанского талантливого защитника

“Барселона” проявляет интерес к правому защитнику “Вальядолида” и юношеской сборной Испании Ивану Фреснеде, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, каталонский клуб может подписать футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте талантливого испанца составляет 20 миллионов евро. “Барселона” не готова платить такую сумму, поэтому может предложить “Вальядолиду” другую схему. Каталонцы хотят заплатить 10 миллионов евро, а оставшуюся суммы выплатить впоследствии в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что Фреснеда входит в сферу интересов “Арсенала”, “Милана”, “Ювентуса”, “Реала” и дортмундской “Боруссии”.

18-летний Фреснеда является воспитанником “Вальядолида”. Всего он провел за клуб 26 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Напомним, что “Барселона” в прошлом сезоне стала чемпионом Испании. Таким образом, каталонский клуб завоевал право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.