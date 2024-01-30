EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Барселона готовит перезагрузку состава после отхода Хави

Барселона готовит перезагрузку состава после отхода Хави

Новости футбола Сегодня, 08:20
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Барселона готовит перезагрузку состава после отхода Хави Барселона готовит перезагрузку состава после отхода Хави

Уход Хави с поста главного тренера Барселоны по окончанию сезона развяжет спортивному директору «блаугранас» Деку руки для совершения кадровой революции в команде.

Как сообщает Diario Sport, дела в команде не идут подобающим образом и потому нужно совершить перезагрузку состава как со спортивными, так и финансовыми целями.

Первыми жертвами могут стать игроки, у которых заканчиваются игроки, как Серхи Роберто и Маркос Алонсо, но Жоау Фелиш и Жоау Канселу, которые арендованы у Атлетико и Манчестер Сити соответственно, являются теми, на кого «блаугранас» рассчитывают сделать ставку.

Так же могут покинуть команду один или два центральных защитника. Все будет зависеть от предложений, которые клуб получит. Сообщалось, что Барселону может покинуть Рональд Араухо, но руководство клуба отказало Баварии в трансфере центрбека.

В конечном итоге Деку должен будет понять, с кем можно попрощаться, чтобы выручить с этой перезагрузки состава как минимум 200 миллионов евро.

Популярные новости
Девушка дня. Прекрасная спутница четвертьфиналиста Australian Open (ФОТО) Новости тенниса Сегодня, 05:19 Девушка дня. Прекрасная спутница четвертьфиналиста Australian Open (ФОТО)
Сборная Кот-д'Ивуара в серии пенальти одерживает победу и выходит в четвертьфинал КАН Новости футбола Вчера, 17:58 Сборная Кот-д'Ивуара в серии пенальти одерживает победу и выходит в четвертьфинал КАН
Интер Майами сыграл вничью с Аль-Хилялем. Суарес и Месси забили по голу Новости футбола Вчера, 15:09 Интер Майами сыграл вничью с Аль-Хилялем. Суарес и Месси забили по голу
Кабо-Верде на последних минутах вырывает путевку в четвертьфинал КАН Новости футбола Вчера, 13:58 Кабо-Верде на последних минутах вырывает путевку в четвертьфинал КАН
Катар одерживает волевую победу над Палестиной и выходит в четвертьфинал Новости футбола Вчера, 13:01 Катар одерживает волевую победу над Палестиной и выходит в четвертьфинал
Защитник Барселоны пропустит Евро-2024 Новости футбола Вчера, 08:33 Защитник Барселоны пропустит Евро-2024
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 10:00 Манчестер Юнайтед готовится к активным трансферам летом Новости хоккея Сегодня, 09:55 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости футбола Сегодня, 09:43 Врачи заблокировали рекордный трансфер в истории клуба АПЛ Новости бокса Сегодня, 09:40 Неожиданно. Чемпион мира в легком весе объявил о завершении боксерской карьеры Новости футбола Сегодня, 09:27 Барселона согласовала трансфер шведского вундеркинда Новости баскетбола Сегодня, 09:10 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости футбола Сегодня, 09:06 Манчестер Юнайтед закрыл дисциплинарное дело в отношении скандального форварда Новости футбола Сегодня, 08:35 Кубок Азии 2023. Расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 08:24 Таиланд снова не вышел в четвертьфинал Кубка Азии и на этот раз проиграл Узбекистану Новости футбола Сегодня, 08:20 Барселона готовит перезагрузку состава после отхода Хави
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Бешикташ — Париж прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Футбол Сегодня Саудовская Аравия – Южная Корея прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Футбол Сегодня Мали – Буркина-Фасо прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Баскетбол Сегодня Црвена Звезда – Валенсия прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Баскетбол Сегодня АСВЕЛ – Фенербахче прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Баскетбол Сегодня Бавария – Баскония прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Баскетбол Сегодня Олимпиакос – Альба Берлин прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Баскетбол Сегодня Реал Мадрид – Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Футбол Сегодня Брюгге – Кортрейк прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Футбол Сегодня Вестерло – Серкль Брюгге прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года