Барселона готовит перезагрузку состава после отхода Хави

Уход Хави с поста главного тренера Барселоны по окончанию сезона развяжет спортивному директору «блаугранас» Деку руки для совершения кадровой революции в команде.

Как сообщает Diario Sport, дела в команде не идут подобающим образом и потому нужно совершить перезагрузку состава как со спортивными, так и финансовыми целями.

Первыми жертвами могут стать игроки, у которых заканчиваются игроки, как Серхи Роберто и Маркос Алонсо, но Жоау Фелиш и Жоау Канселу, которые арендованы у Атлетико и Манчестер Сити соответственно, являются теми, на кого «блаугранас» рассчитывают сделать ставку.

Так же могут покинуть команду один или два центральных защитника. Все будет зависеть от предложений, которые клуб получит. Сообщалось, что Барселону может покинуть Рональд Араухо, но руководство клуба отказало Баварии в трансфере центрбека.

В конечном итоге Деку должен будет понять, с кем можно попрощаться, чтобы выручить с этой перезагрузки состава как минимум 200 миллионов евро.