"Барселона" готова заплатить рекордную сумму за обладательницу "Золотого мяча"

Женская команда “Барселоны” хочет купить норвежскую нападающую “Лиона” Аду Хегерберг, сообщает Marca.

По сведениям источника, каталонский клуб готов заплатить за футболистку, которая стала первой в истории обладательницей женского “Золотого мяча”, 420 тысяч евро. Если трансфер состоится, то он станет рекордным в истории женского футбола. Нынешний рекорд также принадлежит “Барселоне”, которая заплатила 400 тысяч евро за Киру Уолш.

27-летняя Хегерберг выступает за “Лион” с 2014 года. Всего она провела за клуб 213 матчей во всех турнирах и забила 238 голов. За сборную Норвегии сыграла 76 матчей и забила 43 мяча.

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