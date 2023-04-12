"Барселона" предложила новый контракт Бускетсу: названы условия
Новости футбола Сегодня, 10:30
Фото: инстаграм Серджи Бускетса/Автор неизвестен
“Барселона” хочет сохранить в составе полузащитника Серджи Бускетса, сообщает Marca.
По сведениям источника, каталонский клуб предложил футболисту новое соглашение с уменьшением зарплаты в три раза. Если хавбек согласится, то он будет получать семь миллионов евро в год до уплаты налогов. Руководство “Барсы” хочет сократить зарплатную ведомость, так как надеется вернуть аргентинца Лионеля Месси.
В нынешнем сезоне 34-летний Бускетс провел за “Барселону” 35 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: "Реал" хочет купить воспитанника “Барселоны”.
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 10:16 "Шахтер" одержал тяжелейшую победу над худшей командой чемпионата Украины
Новости футбола Вчера, 17:11 "Манчестер Сити" разгромил "Баварию" в Лиге чемпионов
Новости футбола Вчера, 15:30 "Реал" объявил заявку на матч Лиги чемпионов с "Челси"
Новости футбола Вчера, 12:55 "Реал" нацелился на вратаря сборной Грузии
Новости футбола 10 апр 2023, 17:10 "Барселона" не смогла обыграть команду Цыганкова в матче Ла Лиги
Новости футбола 10 апр 2023, 16:42 Расписание матчей Лиги чемпионов 11-12 апреля
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 12:30 Украинского футболиста, который толкнул девушку-арбитра, выгнали из команды Новости футбола Сегодня, 12:15 Футболист Зозуля жестко отреагировал на зверское видео солдат-рашистов Новости футбола Сегодня, 10:50 Роналду недоволен тренером "Аль-Насра" Новости футбола Сегодня, 10:30 "Барселона" предложила новый контракт Бускетсу: названы условия Новости футбола Сегодня, 10:27 “Львов” – “Шахтер” - 1:2 (видеообзор) Новости футбола Сегодня, 10:16 "Шахтер" одержал тяжелейшую победу над худшей командой чемпионата Украины Новости футбола Вчера, 17:19 Главные новости дня: 11 апреля Новости футбола Вчера, 17:15 "Интер" уверенно победил "Бенфику" в Лиге чемпионов Новости футбола Вчера, 17:11 "Манчестер Сити" разгромил "Баварию" в Лиге чемпионов Новости футбола Вчера, 16:30 "Челси" продлил контракт с ключевым защитником
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Реал Мадрид - Челси 12 апреля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Милан - Наполи 12 апреля 2023 года Футбол 13 апр 2023 Прогноз на матч Ювентус - Спортинг Лиссабон 13 апреля 2023 года Футбол 13 апр 2023 Прогноз на матч Байер - Юнион Сен-Жиллуа 13 апреля 2023 года Футбол 14 апр 2023 Прогноз на матч Шальке - Герта 14 апреля 2023 года Футбол 14 апр 2023 Прогноз на матч Райо Вальекано - Осасуна 14 апреля 2023 года