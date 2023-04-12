"Барселона" предложила новый контракт Бускетсу: названы условия

“Барселона” хочет сохранить в составе полузащитника Серджи Бускетса, сообщает Marca.

По сведениям источника, каталонский клуб предложил футболисту новое соглашение с уменьшением зарплаты в три раза. Если хавбек согласится, то он будет получать семь миллионов евро в год до уплаты налогов. Руководство “Барсы” хочет сократить зарплатную ведомость, так как надеется вернуть аргентинца Лионеля Месси.

В нынешнем сезоне 34-летний Бускетс провел за “Барселону” 35 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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