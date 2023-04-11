"Реал" хочет купить воспитанника "Барселоны"
Новости футбола Сегодня, 13:30
Фото: инстаграм Дани Ольмо/Автор неизвестен
“Реал” проявляет интерес к полузащитнику “РБ Лейпциг” и сборной Испании Дани Ольмо, сообщает Relevo.
По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Контракт игрока с немцами истекает летом 2024 года, поэтому ближайшим летом его можно будет купить по сниженной цене.
Ранее сообщалось, что Ольмо интересен “Барселоне”, воспитанником которой он является, но каталонский клуб клуб готов подписать его лишь через год на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне 24-летний Ольмо провел за “РБ Лейпциг” 23 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.
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