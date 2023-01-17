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"Барселона" до сих пор не повысила зарплату "новому Иньесте"

Новости футбола Сегодня, 14:55
Фото: инстаграм Гави/Автор неизвестен Фото: инстаграм Гави/Автор неизвестен

“Барселона” все еще не зарегистрировала в Ла Лиге новый контракт с полузащитником Гави, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, из-за этого футболист не может получать зарплату на уровне игрока основного состава. Впрочем, Гави и его агент не сомневаются, что руководство каталонского клуба выполнит свое обещание.

В нынешнем сезоне 18-летний Гави провел за “Барселону” 24 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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