"Барселона" до сих пор не повысила зарплату "новому Иньесте"

“Барселона” все еще не зарегистрировала в Ла Лиге новый контракт с полузащитником Гави, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, из-за этого футболист не может получать зарплату на уровне игрока основного состава. Впрочем, Гави и его агент не сомневаются, что руководство каталонского клуба выполнит свое обещание.

В нынешнем сезоне 18-летний Гави провел за “Барселону” 24 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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