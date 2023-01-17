"Порту" готовит новый контракт для 39-летнего Пепе

“Порту” надеется продлить сотрудничество с 39-летним защитником Пепе.

Как пишет Maisfutebol, текущий контракт опытного футболиста рассчитан до конца нынешнего сезона.

В клубе уверены, что возраст не мешает футболисты выступать на высоком уровне.

Источник отмечает, что переговоры проходят в позитивном ключе.

В текущем чемпионате Португалии Пепе сыграл в восьми матчах.