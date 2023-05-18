"Барселона" близка к трансферу хавбека "Манчестер Сити"

Немецкий полузащитник “Манчестер Сити” Илкай Гюндоган близок к переходу в “Барселону”, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, каталонский клуб практически согласовал с футболистом условия двухлетнего контракта. Хавбек достанется “Барсе” бесплатно, так как его контракт с “горожанами” истекает ближайшим летом.

В нынешнем сезоне 32-летний Гюндоган провел за “Манчестер Сити” 48 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал семь результативных передач.

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