"Барселона" близка к трансферу хавбека "Манчестер Сити"
Новости футбола Сегодня, 13:55
Фото: инстаграм Илкая Гюндогана/Автор неизвестен
Немецкий полузащитник “Манчестер Сити” Илкай Гюндоган близок к переходу в “Барселону”, сообщает Sport.es.
По сведениям источника, каталонский клуб практически согласовал с футболистом условия двухлетнего контракта. Хавбек достанется “Барсе” бесплатно, так как его контракт с “горожанами” истекает ближайшим летом.
В нынешнем сезоне 32-летний Гюндоган провел за “Манчестер Сити” 48 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал семь результативных передач.
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