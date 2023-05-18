Третий лучший бомбардир АПЛ получил бан на 8 месяцев: он уже отреагировал
Новости футбола Сегодня, 05:55
Фото: твиттер АПЛ
Нападающий "Брентфорда" Айван Тони выразил разочарование по поводу своей восьмимесячной дисквалификации от футбольной деятельности.
Отметим, что причины дисквалификации не были опубликованы, хотя СМИ пишут, что его наказали за игру в букмекерской конторе.
В своем обращении форвард выразил благодарность своей семье, друзьям, клубу и болельщикам за поддержку в это трудное время.
“Я фокусируюсь на том, чтобы вернуться в игру, я нацелен на следующий сезон”, - сказал он.
Напомним, что с 20 голами Тони является третьим лучшим бомбардиром сезона в АПЛ.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 17:00 Определились финалисты Лиги чемпионов
Новости футбола Вчера, 16:54 "Манчестер Сити" уничтожил "Реал" и вышел в финал Лиги чемпионов
Новости футбола Вчера, 15:15 Гол украинца Ярмоленко помог "Аль-Айн" крупно победить в Кубке
Новости футбола Вчера, 05:36 Сумма отступных - миллиард: "Барселона" продлевает контракт с одним из лидеров
Новости футбола 16 мая 2023, 16:56 "Интер" вновь обыграл "Милан" в полуфинале Лиги чемпионов
Новости футбола 16 мая 2023, 15:30 "Бавария" приняла решение по Канселу, который арендован у "Манчестер Сити"
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:53 "Барселона" уже подыскала замену для Хави Новости футбола Сегодня, 06:46 Саудовский клуб готов утроить зарплату французскому голкиперу Льорису Новости футбола Сегодня, 06:15 Лидер "Реала" провел весь матч против "Ман Сити" с травмой Новости футбола Сегодня, 06:00 Моуринью ответил на слухи об интересе со стороны ПСЖ Новости футбола Сегодня, 05:55 Третий лучший бомбардир АПЛ получил бан на 8 месяцев: он уже отреагировал Новости футбола Сегодня, 05:49 “Милан” готов отдать в аренду главное приобретение прошлого лета Новости футбола Сегодня, 05:16 "Интер" получит солидное усиление на финал Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 05:00 Анчелотти рассказал, где будет в следующем сезоне Новости футбола Сегодня, 04:54 Контракт уже подписан: названо имя нового тренера сборной Украины Новости футбола Сегодня, 04:40 Гвардиола в пятый раз сыграет против “Интера” в своей тренерской карьере
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Базель – Фиорентина 18 мая 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч АЗ Алкмар - Вест Хэм 18 мая 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Севилья – Ювентус 18 мая 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Байер – Рома 18 мая 2023 года Футбол 19 мая 2023 Прогноз на матч Фрайбург - Вольфсбург 19 мая 2023 года Футбол 19 мая 2023 Прогноз на матч Сассуоло - Монца 19 мая 2023 года Футбол 19 мая 2023 Прогноз на матч Кадис - Вальядолид 19 мая 2023 года Футбол 19 мая 2023 Прогноз на матч Лион - Монако 19 мая 2023 года Футбол 20 мая 2023 Прогноз на матч Фулхэм - Кристал Пэлас 20 мая 2023 года Футбол 20 мая 2023 Прогноз на матч Ливерпуль - Астон Вилла 20 мая 2023 года