Третий лучший бомбардир АПЛ получил бан на 8 месяцев: он уже отреагировал

Нападающий "Брентфорда" Айван Тони выразил разочарование по поводу своей восьмимесячной дисквалификации от футбольной деятельности.

Отметим, что причины дисквалификации не были опубликованы, хотя СМИ пишут, что его наказали за игру в букмекерской конторе.

В своем обращении форвард выразил благодарность своей семье, друзьям, клубу и болельщикам за поддержку в это трудное время.

“Я фокусируюсь на том, чтобы вернуться в игру, я нацелен на следующий сезон”, - сказал он.

Напомним, что с 20 голами Тони является третьим лучшим бомбардиром сезона в АПЛ.