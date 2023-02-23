"Байер" выбил "Монако" из Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы “Байер” по пенальти победил “Монако” и прошел в следующий раунд.

Победу немецкому клубу принесли голы Флориана Виртца, Эксекиэля Паласиоса и Амина Адли. У монегасков отличились Виссам Бен-Йеддер и Брель Эмболо.

“Монако” Монако – “Байер” Германия - 2:3 (1:2), по пенальти - 3:5 - первый матч - 2:1

Голы: Виртц, 13 - 0:1, Бен-Йеддер, 19 (с пенальти) - 1:1, Паласиос, 21 - 1:2, Адли, 58 - 1:3, Эмболо, 84 - 2:3

“Монако”: Нюбель, Матсима (Диоп, 61), Сарр, Дисаси, Кайо Энрике, Головин (Боаду, 78), Камара (Матазо, 70), Фофана, Бен-Сегир (Якобс, 78), Диатта (Фолланд, 110), Бен-Йеддер (Эмболо, 78).

“Байер”: Градецки, Фримпонг (Диаби, 103), Та, Тапсоба, Инкапиэ, Баккер, Андрих, Паласиос, Виртц (Азмун, 115), Гложек (Шик, 70), Адли (Амири, 74).

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