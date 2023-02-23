Ди Мария вывел "Ювентус" в 1/8 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы “Ювентус” на выезде разгромил “Нант” со счетом 3:0 и вышел в следующий раунд.

Победу итальянскому клубу принес Анхель Ди Мария, который сделал хет-трик. Стоит отметить, что французы с 17-й минуты играли вдесятером из-за удаления Николя Паллуа.

“Нант” Франция – “Ювентус” Италия - 0:3 (0:2)

Голы: Ди Мария, 5 - 0:1, Ди Мария, 20 (с пенальти) - 0:2, Ди Мария, 78 - 0:3

“Нант”: Лафон, Сантонз, Паллуа, Кастеллетто, Жиротто, Сиссоко (Мутуссами, 46), Молле (Гессан, 73), Чиривелья (Траоре, 24), Блас, Саймон (Мохамед, 73), Делор (Ганаго, 46).

“Ювентус”: Щесны, Де Шильо (Куадрадо, 65), Алекс Сандро, Данило (Бонуччи, 82), Бремер, Костич (Айлинг, 83), Ди Мария (Паредес, 82), Рабьо, Локателли, Фаджоли, Кин (Влахович, 64).

Удаление: Паллуа (17).

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