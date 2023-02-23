"Ювентус" может бесплатно лишиться одного из ключевых игроков

Защитник “Ювентуса” Хуан Куадрадо готов покинуть туринский клуб ближайшим летом.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, стороны не будут продлевать контракт и футболист покинет Турин в качестве свободного агента.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Куадрадо провел 17 матчей, отметившись 3 результативными передачами.

За итальянский клуб он выступает с лета 2017 года.