"Ювентус" может бесплатно лишиться одного из ключевых игроков
Новости футбола Сегодня, 05:55
Фото: твиттер Ювентуса/Автор неизвестен
Защитник “Ювентуса” Хуан Куадрадо готов покинуть туринский клуб ближайшим летом.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, стороны не будут продлевать контракт и футболист покинет Турин в качестве свободного агента.
В текущем розыгрыше чемпионата Италии Куадрадо провел 17 матчей, отметившись 3 результативными передачами.
За итальянский клуб он выступает с лета 2017 года.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 16:55 "Манчестер Сити" упустил победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Новости футбола 21 фев 2023, 16:57 "Реал" уничтожил "Ливерпуль" в феерическом матче Лиги чемпионов
Новости футбола 21 фев 2023, 16:52 "Наполи" уверенно победил в 1/8 финала Лиги чемпионов
Новости футбола 20 фев 2023, 13:42 Клубы АПЛ поддержат Украину в матчах 25-го тура
Новости футбола 20 фев 2023, 07:10 Без трех основных: "Реал" объявил заявку на матч с "Ливерпулем"
Новости футбола 20 фев 2023, 03:00 Победы "Арсенала" и "Ливерпуля", потери "Сити" и "Челси": результаты 24-го тура АПЛ
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:55 Звездный футболист завершил карьеру в сборной Хорватии Новости футбола Сегодня, 06:29 Эмилиано Мартинес вспомнил свое празднование с перчаткой у паха Новости футбола Сегодня, 06:19 "Наполи" может потерять своего лучшего бомбардира Новости футбола Сегодня, 06:00 Лучший после Мбаппе и Винисиуса: Мудрик получил порцию комплиментов Новости футбола Сегодня, 05:55 "Ювентус" может бесплатно лишиться одного из ключевых игроков Новости футбола Сегодня, 05:39 Итальянские клубы установили рекорд Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 05:18 Лукаку высказался о том, как пережил свою безголевую серию Новости футбола Сегодня, 05:00 Хави отреагировал на судейский скандал вокруг "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 04:56 Появились подробности ссоры Неймара с Кампушем Новости футбола Сегодня, 04:36 Экс-игрок сборной Англии раскритиковал "Челси" за покупку украинца Мудрика
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Ренн - Шахтер 23 февраля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Барселона 23 февраля 2023 года Футбол 24 фев 2023 Прогноз на матч Майнц - Боруссия Менхенгладбах 24 февраля 2023 года Футбол 24 фев 2023 Прогноз на матч Эльче - Бетис 24 февраля 2023 года Футбол 25 фев 2023 Прогноз на матч Лестер - Арсенал 25 февраля 2023 года Футбол 25 фев 2023 Прогноз на матч Борнмут - Манчестер Сити 25 февраля 2023 года