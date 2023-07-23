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"Байер" объявил о переходе нигерийского нападающего за 20 млн евро

Новости футбола Сегодня, 10:30
"Байер" объявил о переходе нигерийского нападающего за 20 млн евро Фото: сайт "Байера"/Автор неизвестен

Пресс-служба леверкузенского “Байера” на официальном сайте объявила о переходе нигерийского нападающего бельгийского “Юниона” Виктора Бонифасе.

Немецкий клуб заплатил за футболиста 20,5 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Форвард подписал с клубом из Леверкузена контракт, который будет действовать до лета 2028 года. Африканец будет играть за новый клуб под 22-м номером.

22-летний Бонифасе выступал за “Юнион” с 2022 года. Он перешел в бельгийский клуб из норвежского “Буде-Глимт”. Сумма трансфера составила 6,1 миллионов евро. Всего нигериец провел за “Юнион” 51 матч во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Ранее он также играл за нигерийский клуб “Реал Сапфир”.

Напомним, что в прошлом сезоне “Байер” финишировал на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Таким образом, клуб из Леверкузена получил возможность сыграть в Лиге Конференций в сезоне-2023/2024.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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