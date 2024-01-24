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Байер нашел замену травмированному Бонифейсу в Испании

Новости футбола Сегодня, 11:34
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Байер нашел замену травмированному Бонифейсу в Испании Байер нашел замену травмированному Бонифейсу в Испании

Байер нашел замену травмированному Виктору Бонифейсу. Леверкузенский клуб находится на финальной стадии переговоров с Бетисом об аренде форварда Борхи Иглесиаса.

По информации известного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже согласовали условия аренды футболиста до конца текущего сезона. Соглашение включает опцию выкупа прав на игрока за 8 миллионов евро, но не будет обязательным.

Напомним, что Бонифейс, который забил 16 голов в текущем сезоне, не сможет помочь своей команде как минимум до апреля. Форвард получил травму в расположении сборной Нигерии на Кубке африканских наций.

31-летний Иглесиас выступает за Бетис с 2019 года после перехода из Эспаньола за 28 миллионов евро. В текущем сезоне испанский нападающий забил только два гола в 18 матчах во всех турнирах.

Байер единолично лидирует в немецкой Бундеслиге после 18 туров. 27 января команда Хаби Алонсо примет Боруссию Менхенгладбах.

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