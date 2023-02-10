АЗ забил пять голов в чемпионате Нидерландов и вышел на первое место

В матче 21-го тура чемпионата Нидерландов АЗ на своем поле разгромил “Эксельсиор” со счетом 5:0.

Победу хозяевам принесли дубль Свена Мейнанса, голы Йеспера Карлссона, Йенса Одгора и Вангелиса Павлидиса.

АЗ, набрав 44 очка, вышел на первое место в турнирной таблице Эредивизии. “Эксельсиор" с 20 очками остался на 14-й позиции.

АЗ - “Эксельсиор” - 5:0 (5:0)

Голы: Мейнанс, 20 - 1:0, Карлссон, 27 - 2:0, Мейнанс, 30 - 3:0, Одгор, 35 - 4:0, Павлидис, 38 - 5:0

АЗ: Райан, Сугавара (де Йонг, 78), Гус, Хацидиакос, Керкез (де Вит, 68), Рейндерс, Класи (Бюрместер, 79), Мейнанс, Одгор (ван Бредероде, 79), Карлссон (Бараси, 79), Павлидис.

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