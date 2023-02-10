"Челси" вступил в борьбу за лидера "Наполи"

Лондонский “Челси” проявляет интерес к нападающему неаполитанского “Наполи” и сборной Нигерии Виктору Осимхену, сообщает talkSPORT.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить форварда будет непросто, так как итальянцы оценивают его в более 100 миллионов евро. Африканцем также интересуется “Манчестер Юнайтед”.

В нынешнем сезоне 24-летний Осимхен провел за “Наполи” 20 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

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