Мбаппе вряд ли перейдет в "Реал" летом

Нападающий “Пари Сен-Жермен” Килиан Мбаппе, скорее всего, не перейдет в “Реал” в летнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, королевский клуб откажется платить за футболиста требуемые 300-400 миллионов евро. Форвард может сменить клуб бесплатно летом 2024 года, если не согласится на автоматическое продление контракт до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провел за ПСЖ 26 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал шесть результативных передач.

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