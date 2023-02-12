"Аякс" одержал волевую победу в матче чемпионата Нидерландов
Новости футбола Сегодня, 14:42
Фото: сайт "Аякса"/Автор неизвестен
В матче 21-го тура чемпионата Нидерландов “Аякс” на своем поле обыграл “Валвейк” со счетом 3:1.
Победу хозяевам принесли голы Брайана Бробби, Юрриена Тимбера и Мохаммеда Кудуса. У гостей отличился Матс Сентьенс.
“Аякс”, набрав 43 очка, вышел на третье место в турнирной таблице Эредивизи. “Валвейк” с 26 очками остался на девятой позиции.
“Аякс” - “Валвейк” - 3:1 (0:1)
Голы: Сентьенс, 17 - 0:1, Бробби, 50 - 1:1, Тимбер, 78 - 2:1, Кудус, 81 - 3:1
“Аякс”: Рульи, Ренс (Санчес, 85), Тимбер, Вейндал (Хато, 88), Альварес, Бергейс, Тейлор, Классен (Бейсси, 46), Кудус (Расмуссен, 90+3), Тадич, Консейсау (Бробби, 46).
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