Гладбахская "Боруссия" разгромно проиграла аутсайдеру Бундеслиги

В матче 20-го тура чемпионата Германии берлинская “Герта” на своем поле разгромила менхенгладбахскую “Боруссию” со счетом 4:1.

Победу хозяевам принесли голы Жессика Нганкама, Мартона Дардаи, Дерри Шерханта и Доди Лукебаккио. У гостей отличился Нико Эльведи.

“Герта”, набрав 17 очков, вышла на 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги. “Боруссия” с 26 очками осталась на 10-й позиции.

“Герта” – “Боруссия” М - 4:1 (1:1)

Голы: Эльведи, 17 - 0:1, Нганкам, 30 - 1:1, Дардаи, 52 - 2:1, Шерхант, 90+1 - 3:1, Лукебаккио, 90+6 - 4:1

“Герта”: Кристенсен, Кемпф, Уремович, Дардаи, Платтенхардт, Джигерджи, Тузар, Сердар, Рихтер, Нидерлехнер, Нганкам.

“Боруссия” М: Омлин, Скалли, Эльведи, Итакура, Нетц, Штиндль, Крамер, Хофманн, Вольф, Коне, Тюрам.

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