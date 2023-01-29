"Аякс" одержал крупную победу в Эредивизии

В матче 19-го тура чемпионата Нидерландов “Аякс” на выезде разгромил “Эксельсиор” со счетом 4:1.

Победу гостям принесли голы Душана Тадича, Дави Классена, Мохаммеда Кудуса и Девина Ренса. У хозяев отличился Редуан Эль-Яакуби.

“Аякс”, набрав 37 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Эредивизии. “Эксельсиор” с 19 очками остался на 14-й позиции.

“Эксельсиор” - “Аякс” - 1:4 (1:2)

Голы: Тадич, 15 (с пенальти) - 0:1, Эль-Яакуби, 36 - 1:1, Классен, 45 - 1:2, Кудус, 61 - 1:3, Ренс, 83 - 1:4

“Аякс”: Рульи, Ренс, Тимбер, Вейндал, Альварес, Тейлор, Кудус, Классен (Консейсау, 62), Бергейс (Бейсси, 79), Бергвейн, Тадич.

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