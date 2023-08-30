Аякс купил нападающего сборной Грузии за 16 млн евро

Пресс-служба амстердамского “Аякса” на официальном сайте объявила о переходе центрального нападающего французского клуба "Метц" и сборной Грузии Жоржа Микаутадзе.

Голландский клуб заплатил за футболиста 16 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на три миллиона евро за счет бонусов. Форвард подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

22-летний Микаутадзе является воспитанником академии “Метца”. Он выступал за основной состав клуба с лета 2020 года. Всего он провел за клуб 45 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 10 результативных передач. В прошлом сезоне Микаутадзе стал лучшим бомбардиром Второй лиги чемпионата Франции, забив 23 гола. В сезоне-2020/2021 форвард играл за бельгийский "Серен" и с 19 голами стал лучшим бомбардиром Первого дивизиона В Бельгии.

Микаутадзе с 2021 года играет за сборную Грузии. Всего он провел за грузинскую национальную команду 16 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что “Аякс” в прошлом сезоне финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Таким образом, клуб из Амстердама получил право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2023/2024.