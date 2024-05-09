Неожиданно. Арсенал может вернуть бывшего вратаря

Арсенал находится в поиске подмены для Давида Райи на следующий сезон, поскольку Аарон Рамсдейл летом покинет клуб Северного Лондона.

По информации Evening Standard, канониры рассматривают три кандидатуры для усиления последнего рубежа.

В идеале Арсенал хотел бы привлечь доморощенного вратаря, что поможет ему соблюдать правила состава Премьер-лиги. В этой стези клубу был предложен экс-голкипер канониров Войцех Щенсны в качестве возможного варианта.

34-летний поляк прошел обучение в академии Арсенала и провел 181 матч за канониров, прежде чем присоединиться к Ювентусу в 2017 году.

Другими двумя кандидатами являются голкипер Брайтона Джейсон Стил и Диант Рамай из Аякса.

Ранее сообщалось, что Войцех Щенсны отказался продлевать контракт с Ювентусом, который истекает в 2025 году.