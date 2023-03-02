"Аякс" крупно выиграл в 1/4 финала Кубка Нидерландов

В матче ¼ финала Кубка Нидерландов “Аякс” на выезде разгромил “Де Графсхап” со счетом 3:0 и пробился в полуфинал.

Победу амстердамскому клубу принесли голы Хорхе Санчеса, Стивена Бергвейна и Брайана Бробби.

“Де Графсхап” - “Аякс” - 0:3 (0:2)

Голы: Санчес, 12 - 0:1, Бергвейн, 26 - 0:2, Бробби, 78 - 0:3

“Аякс”: Пасвер, Санчес, Тимбер, Бейсси, Хато (Вейндал, 70), Гриллич (Альварес, 81), Классен (Фитц-Джим, 81), Кудус, Консейсау (Бергейс, 70), Бробби, Бергвейн (Тадич, 81).

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