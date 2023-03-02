ПСВ уверенно вышел в полуфинал Кубка Нидерландов

В матче ¼ финала Кубка Нидерландов ПСВ на своем поле обыграл “АДО Ден Хааг" со счетом 3:1 и пробился в полуфинал.

Победу хозяевам принесли голы Жоана Бакайоко, Гуса Тиля и Ибраима Сангаре. У гостей отличился Малик Селлуки.

ПСВ - “АДО Ден Хааг” - 3:1 (2:0)

Голы: Бакайоко, 12 - 1:0, Тиль, 21 - 2:0, Сангаре, 55 - 3:0, Селлуки, 56 - 3:1

ПСВ: Дроммель, Мвене, Рамальо, Брэнтуэйт, ван Анхольт, Сангаре, Верман (Гутьеррес, 67), Тиль (Мауро Жуниор, 83), Бакайоко (Эль-Гази, 67), Силва, де Йонг.

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