"Барселона" подписала сына легенды футбола

Пресс-служба “Барселоны” на официальном сайте клубной академии объявила о переходе Жоао Мендеша, сына бывшего игрока команды Роналдиньо.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался каталонскому клубу бесплатно. Стороны подписали контракт до лета 2024 года.

18-летний Мендеш ранее выступал за “Крузейро”, но не провел ни одного матча за основной состав бразильского клуба.

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