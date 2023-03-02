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"Барселона" подписала сына легенды футбола

Новости футбола Сегодня, 12:42
Фото: твиттер академии "Барселоны"/Автор неизвестен Фото: твиттер академии "Барселоны"/Автор неизвестен

Пресс-служба “Барселоны” на официальном сайте клубной академии объявила о переходе Жоао Мендеша, сына бывшего игрока команды Роналдиньо.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался каталонскому клубу бесплатно. Стороны подписали контракт до лета 2024 года.

18-летний Мендеш ранее выступал за “Крузейро”, но не провел ни одного матча за основной состав бразильского клуба.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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