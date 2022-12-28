"Аяччо" обыграл "Анжер" в матче Лиги 1

Состоялись два матча 16-го тура чемпионата Франции. “Труа” и “Нант” сыграли вничью со счетом 0:0, “Аяччо” обыграл “Анжер” - 1:0.

“Труа” – “Нант” - 0:0

“Труа”: Лис, Бальде, Палмер-Браун, Сальмье (Поросо, 88), Конте, Бруус, Шавалерен, Куаме, Рипар, Рони Лопеш, Одобер (Ахмед, 71).

“Нант”: Лафон, Коршья (Сантонз, 67), Паллуа, Кастеллетто, Блас, Жиротто, Мерлен (Траоре, 84), Сиссоко, Чиривелья (Мутуссами, 75), Мохамед (Ганаго, 67), Саймон (Гессан, 84).

“Аяччо” – “Анжер” - 1:0 (1:0)

Гол: Белаили, 40 (с пенальти) - 1:0

“Аяччо”: Леруа, Диалло, Майембо, Альфонс, Нури (Лячи, 90), Белаили (Баяла, 71), Кутадер, Маркетти, Юссуф, Тузгар (Муссити-Око, 77), Эль-Идрисси.

“Анжер”: Бернардони, Валери, Блажич, Унтонджи, Думбия, Менди, Эль-Мелали, Абделли, Юну (Тиуб, 68), Сима, Салама.

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