"Интер" хочет бесплатно подписать форварда сборной Франции

Форвард менхенглабахской “Боруссии” Маркус Тюрам может перебраться в “Интер”.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб предложил форварду контракт сроком на пять лет.

Таким образом, итальянцы могут подписать Тюрама абсолютно бесплатно, так как летом 2023 года его контракт с “Боруссией” истекает.

По данным источника, в “Интере” француз будет зарабатывать 5 млн евро в год.

В текущем сезоне игрок сборной Франции забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи в 17 матчах за свой клуб.