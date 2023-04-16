Аутсайдер Бундеслиги уволил главного тренера

Пресс-служба берлинской “Герты” на официальном сайте объявила об отставке Сандро Шварца с поста главного тренера.

Причиной увольнения стали неудовлетворительные выступления команды в Бундеслиги. Новым тренером назначен Пал Дардаи.

“Герта”, набрав в 28 турах 22 очка, занимает последнее, 18-е место, в турнирной таблице чемпионата Германии.

Стоит отметить, что 47-летний Дардаи уже тренировал “Герту” в период с 2015 по 2019 год, а также в 2021 году.

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