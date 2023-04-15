"Бавария" не смогла обыграть аутсайдера Бундеслиги

В матче 28-го тура чемпионата Германии “Бавария” на своем поле сыграла вничью с “Хоффенхаймом” со счетом 1:1.

На 17-й минуте счет открыл Бенжамен Павар, но во второй половине равновесие восстановил Андрей Крамарич.

“Бавария”, набрав 59 очков, лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. “Хоффенхайм” с 29 очками поднялся на 13-ю позицию.

“Бавария” – “Хоффенхайм” - 1:1 (1:0)

Голы: Павар, 17 - 1:0, Крамарич, 71 - 1:1

“Бавария”: Зоммер, Павар, Упамекано, де Лигт, Жоау Канселу (Гравенберх, 80), Горетцка (Мусиала, 60), Киммих, Мюллер, Коман (Дэвис, 60), Сане (Тель, 59), Гнабри.

“Хоффенхайм”: Бауманн, Кадержабек, Брукс, Акпогума, Кабак (Нсоки, 62), Анхелиньо, Бисхоф, Гайгер (Руди, 90), Штиллер (Бекер, 62), Баумгартнер (Дольберг, 83), Крамарич, Бебу.

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