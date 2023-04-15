"Милан" потерял очки в гостевом матче Серии А

В матче 30-го тура чемпионата Италии “Болонья” и “Милан” сыграли вничью со счетом 1:1.

На первой минуте счет открыл Никола Сансоне, но в конце тайма равновесие восстановил Томмазо Побега.

“Милан”, набрав 53 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. “Болонья” с 44 очками осталась на восьмой позиции.

“Болонья” – “Милан” - 1:1 (1:1)

Голы: Сансоне, 1 - 1:0, Побега, 40 - 1:1

“Болонья”: Скорупски, Пош, Сумаоро, Лукуми, Кирьякопулос, Схаутен (Медель, 85), Домингес, Фергюсон, Эбишер (Моро, 73), Сансоне (Зиркзее, 57), Барроу (Ликояннис, 73).

“Милан”: Меньян, Флоренци (Калабрия, 57), Тиав (Габбия, 81), Калулу, Балло-Туре, Побега, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 57), де Кетеларе (Браим Диас, 70), Вранкс, Ребич, Ориги (Рафаэл Леау, 70).

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