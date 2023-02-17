"Аугсбург" обыграл "Хоффенхайм" в Бундеслиге

В матче 21-го тура чемпионата Германии “Аугсбург” на своем поле обыграл “Хоффенхайм” со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи забил Фредрик Йенсен.

“Аугсбург”, набрав 24 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги. “Хоффенхайм” с 19 очками остался на 14-й позиции.

“Аугсбург” – “Хоффенхайм” - 1:0 (0:0)

Гол: Йенсен, 88 - 1:0

“Аугсбург”: Гикевич, Гумны, Гауэлеу, Удуохай, Майер, Вейга (Баумгартлингер, 86), Реджбечай (Яго, 76), Энгельс, Бериша (Бауэр, 90), Йебоа (Йенсен, 76), Демирович (Бельо, 76).

“Хоффенхайм”: Бауманн, Кадержабек (Акпогума, 78), Фогт (Бичакчич, 53), Брукс, Кабак, Анхелиньо, Дилэйни, Баумгартнер (Бисхоф, 63), Тохумджу, Бебу (Крамарич, 63), Дольберг (Аслани, 46).

Не пропустите: Моуринью может возглавить ПСЖ.