Моуринью может возглавить ПСЖ

“Пари Сен-Жермен” проявляет интерес к главному тренеру “Ромы” Жозе Моуринью, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, советник французского клуба по футбольным вопросам Луиш Кампуш провел предварительные переговоры с португальским специалистом. В ПСЖ Моуринью может заменить нынешнего тренера Кристофа Гальтье, работой которого недовольно руководство клуба.

Ранее сообщалось, что Гальтье не будет уволен в ближайшее время, но может быть отправлен в отставку в случае вылета из Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала ПСЖ на своем поле проиграл “Баварии” со счетом 0:1.

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