"Севилья" интересуется вратарем сборной Украины

“Севилья” проявляет интерес к вратарю донецкого “Шахтера” и сборной Украины Анатолию Трубину, сообщает Goal.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе севильцев украинец может заменить марокканского голкипера Яссина Буну, которым интересуется “Ливерпуль”. “Севилья” готова заплатить за Трубина всего пять миллионов евро, так как его контракт с “горняками” истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне 21-летний Трубин провел за “Шахтер” 19 матчей во всех турнирах и пропустил 22 гола.

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