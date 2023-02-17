На Дибалу появился еще один претендент в Англии

Нападающий “Ромы” Пауло Дибала все ближе к тому, чтобы перебраться в чемпионат Англии.

Как пишет Calciomercato, в услугах аргентинского футболиста заинтересовался “Ньюкасл”.

Таким образом, у “Манчестер Юнайтед” появился серьезный конкурент в подписании футболиста.

Текущий контракт форварда рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне аргентинец провел 16 матчей в серии А, забив 8 голов и сделав 6 ассистов.