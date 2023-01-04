"Атлетико" уверенно выиграл в Кубке Испании
Новости футбола Сегодня, 15:56
Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен
В матче 1/16 финала Кубка Испании мадридский “Атлетико” на выезде обыграл “Реал Овьедо" со счетом 2:0.
Победу “матрасникам” принесли голы Маркоса Льоренте и Пабло Барриоса.
“Реал Овьедо” – “Атлетико” - 0:2 (0:1)
Голы: Льоренте, 24 - 0:1, Барриос, 83 - 0:2
“Реал Овьедо”: Надаль, Лукас Аихадо, Тарин, Кальво, Вити (Энрик, 90), Bretones (Luengo, 78), Рама (Сангальи, 73), Суарес, Prendes Pérez, Куандреди (Бастон, 46), Обенг (Секейра, 73).
“Атлетико”: Облак, Молина, Витцель, Хименес, Эрмосо (Рейнилду, 68), Карраско (Регилон, 77), Коке (Кондогбиа, 61), Лемар (Барриос, 61), Льоренте, Гризманн, Мората (Корреа, 76).
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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